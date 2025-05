ARANOVA - Sicurezza idraulica per ridurre il rischio di esondazioni sul territorio: il Consorzio di Bonifica Litorale Nord ha effettuato un intervento di manutenzione ordinaria sul fosso Tre Denari, in zona Aranova – località Valle Coppa.

L'intervento, che non era previsto nel piano di manutenzione 2025 del CBLN, è stato ritenuto necessario per garantire la sicurezza idraulica della zona compresa tra via Semestene e via Tempio Pausania, - spiegano dal Consoriozio di Bonifiaca - dove insistono numerose abitazioni. Il tratto di fosso interessato dalle operazioni misura circa 800 metri lineari. La manutenzione è stata eseguita il 19 maggio, e ha visto la presenza del presidente del Consiglio comunale Roberto Severini, l'assessore all'Ambiente Stefano Costa e la consigliera Francesca De Pascali.

Il tratto vallivo compreso dalla foce a mare fino a monte dell’autostrada, per una lunghezza complessiva di circa 6.000 metri lineari, era già stato oggetto di interventi manutentivi nei mesi scorsi, sempre all’interno del perimetro comunale di Fiumicino. L'intervento è stato condotto per ridurre il rischio di esondazioni in un'area dove l'unica via di uscita è rappresentata da via Ploaghe.

L'intervento di manutenzione ordinaria sul fosso Tre Denari rappresenta un passo significativo verso la sicurezza idraulica e la protezione delle abitazioni nella zona di Aranova. La presenza di autorità locali durante le operazioni sottolinea l'importanza di tali interventi per la comunità.