CIVITAVECCHIA – «Una delle questioni che hanno subito messo sul nostro tavolo, è quella della Frasca immersa nei rifiuti. Nel primo giorno di attività la Frasca è stata pulita. Ringraziamo per il supporto l’Autorità Portuale, nella persona di Pino Musolino, e i tanti cittadini che hanno segnalato il problema».

È quanto scritto dal neo assessore all’Ambiente Stefano Giannini sulla sua pagina social, all’indomani della segnalazione di Lipu e Forum Ambientalista sui cassonetti pieni alla Frasca. Un primo passo, quello della pulizia e dello svuotamento dei cassonetti, c he dovrà essere seguito da un intervento ancora più concreto, da programmare per una gestione migliore ed una riqualificazione totale dell’area.