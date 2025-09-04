FIUMICINO – Lo scorso 7 agosto, a poche ore dall’inaugurazione ufficiale della nuova passerella ciclopedonale in legno che collega il Lungomare della Salute a Via del Faro, un atto vandalico ha compromesso parte dell’intervento: ignoti hanno tranciato i cavi dell’impianto di illuminazione, proprio mentre si completavano le ultime prove tecniche.

L’area lavori pubblici del Comune di Fiumicino è intervenuta per ripristinare l’intero impianto elettrico, che tornerà pienamente funzionante già a partire da domani.

L’opera, che ha restituito dignità e bellezza a un’area da tempo degradata e abbandonata, è stata concepita come un percorso sostenibile per residenti e turisti, capace di unire mobilità dolce e paesaggio.

“Ringrazio i tecnici e gli uffici comunali che sono intervenuti immediatamente, consentendo il ripristino dell’illuminazione. – commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Giovanna Onorati. - Continueremo a lavorare per una città più bella e vivibile, ricordando che danneggiare strutture pubbliche significa ledere l’intera comunità”.

