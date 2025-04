LADISPOLI – L’iter riparte ed è la notizia che in molti aspettavano sul cine-teatro “Massimo Freccia”. È lo stesso sindaco a dare l’annuncio. «Gli operai hanno ripreso a lavorare celermente – dice Alessandro Grando – e stanno ultimando l’interno predisponendo nello stesso tempo il montaggio del controsoffitto. Poi si passerà a lucidare il pavimento e ad altri dettagli delle pareti ornamentali. Direi che ci siamo quasi e confidiamo che a breve possiamo avere delle delucidazioni su una data in cui avverrà il taglio del nastro». L’auditorium doveva essere inaugurato già nel 2023. Poi una serie infinita di intoppi ha gettato ombre sulla prosecuzione del cantiere interrotto per svariati motivi. Discussioni, interrogativi, richieste di una commissione interna al Comune e anche un esposto dell’opposizione inviato alla Corte dei Conti per esortare la magistratura contabile a fare chiarezza sulla vicenda. Persino il primo cittadino ad inizio anno ha lanciato l’ultimatum ai privati che stanno costruendo il teatro affinché concludessero i lavori entro maggio. Il progetto definitivo prevede due spazi contenenti almeno 500 posti: 350 nella sala principale con dedica speciale a Gigi Proietti e sarà anche quella degli spettacoli teatrali. La seconda sala invece, in omaggio all’attrice Laura Antonelli, che ha vissuto proprio qui in città gli ultimi anni della sua vita, potrà contenere un centinaio di spettatori. Nel 2016 a Ladispoli il cinema chiuse i battenti in piazza Marescotti aprendo invece a Cerveteri. Da quasi 10 anni quindi una città di oltre 40mila abitanti (100 mila durante la stagione estiva) non dispone di una programmazione cinematografica. Una volta che sarà conclusa l’opera si potranno finalmente pianificare le attività delle compagnie e delle numerose associazioni del territorio per i rispettivi spettacoli.

