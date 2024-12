FIUMICINO - È ripartita in questi giorni la rimozione delle auto abbandonate sul territorio, ne dà notizia Roberto Feola, consigliere comunale di FdI, che spiega: «“Una problematica segnalata dai cittadini da tempo, ripartita in questi giorni, consentirà la bonifica delle aree e gradualmente la rimozione dei mezzi abbandonati. «Le prime rimozioni in via Alesi sono il segno di una volontà perseguita e ottenuta di un impegno rispetto a situazioni annose- continua il consigliere- da tempo i veicoli abbandonati deturpavano la via e hanno creato delle situazioni ancora peggiori con il rilascio di rifiuti da parte degli incivili, una situazione segnalata più volte anche dall’Associazione del quartiere Pesce Lunache si era adoperata qualche anno fa per la segnalazione dei mezzi».

«Non posso che fare appello al senso civico dei nostri concittadini- conclude Roberto Feola- nella speranza di una riduzione di questo fenomeno che sfigura la nostra città, un problema che affligge ad oggi molte ripartizioni del nostro territorio sul quale c’è molto da lavorare. Qualche mese fa avevo annunciato la rimozione di auto in via del serbatoio dando la possibilità di poter ripristinare e bonificare l’area, ringrazio nuovamente gli operatori che stanno intervenendo, l’assessore all’ambiente Stefano Costa e gli uffici coinvolti per questo impegno mantenuto dall’amministrazione».