FIUMICINO - «La rimozione dell’auto abbandonata in via del Serbatoio rappresenta un importante passo avanti per il ripristino dell’area».

A parlare in un comunicato stampa è Roberto Feola, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Fiumicino.

«Dopo le numerose segnalazioni ricevute – prosegue il consigliere – ho seguito attentamente la situazione e impegnandomi affinché l’auto abbandonata fosse rimossa, garantendo il recupero dell’area e restituendo la funzionalità allo stallo.

L’auto, danneggiata da un incendio avvenuto qualche tempo fa, era diventata un simbolo di immondizia e degrado che aveva un impatto negativo sull’ambiente circostante – continua Roberto Feola -. Ho monitorato attentamente la situazione e mi sono assicurato che l’operazione di rimozione si svolgesse nel migliore dei modi, tutelando l’ambiente e la sicurezza dei cittadini».

«Il nostro impegno – conclude il consigliere comunale – è focalizzato su promuovere un ambiente più pulito e sicuro per tutti i residenti, anche dando ascolto alle segnalazioni dei cittadini».