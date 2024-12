SANTA MARINELLA - Come era stato anticipato nel corso dell’assemblea pubblica che si era svolta nelle settimane scorse a Santa Severa, scattano i controlli e le sanzioni nei confronti di chi abbandona i rifiuti sul territorio e nei confronti di chi non rispetta le regole della differenziata. «Sono stati compiuti dalla polizia locale, come avevo dato ordine di eseguire, controlli mirati sul territorio di Santa Severa durante il turno di ritiro dei rifiuti indifferenziati – dice il sindaco Tidei - in tre diverse giornate in cui è stato predisposto il servizio con pattuglie della polizia locale che affiancavano gli operatori della ditta Gesam sono stati multati singoli cittadini e soprattutto alcuni condomini che, da verifiche eseguite, avevano disatteso le regole creando disagio e degrado. Sono stati controllati molti mastelli ma anche i sacchi lasciati fuori dagli appositi contenitori. Ho ricevuto il report del servizio da parte della responsabile della polizia locale Keti Marinangeli che mi ha confermato che sono stati emessi già nel primo tour di verifiche e sopralluoghi 18 verbali. A queste prime multe hanno fatto seguito ulteriori 25 sanzioni ed altre 20 circa nel lunedì successivo. L'attività sanzionatoria è stata disposta solo dopo che erano stati ripetutamente disattesi tutti gli appelli lanciati affinchè si evitassero tutti quei comportamenti che stavano arrecando un danno anche ai tanti utenti, cittadini e villeggiati ligi al dovere e rispettosi delle regole. Era necessario agire, anche per tutelare tutti gli utenti che legittimamente avevano protestato, anche pubblicamente, asserendo di pagare regolarmente la Tari e di aver diritto a vivere in una città più pulita. Ho fatto tale precisazione al solo scopo di smentire che si tratti di un’azione vessatoria, ma allo stesso modo abbiamo preteso dalla ditta Gesam di attuare una maggiore e attenta pulizia di strade e marciapiedi e stiamo verificando che effettivamente le macchine spazzatrici vengano messe in funzione. Contando sulla collaborazione di tutti contiamo di poter progressivamente risolvere tutte le situazioni di degrado segnalate. Inoltre ricordo agli abitanti e villeggianti di Santa Severa che le giornate di raccolta del verde nella zona della 167 sono istituite il sabato e il martedì mattina dalle 7,30 alle 11,30. Chi verrà identificato dalle telecamere di videosorveglianza intento a gettare sacchi di fogliame e potature in altri orari verrà identificato e multato».

