LADISPOLI – Abbandonati da mesi, per tutta l’estate, senza che nessuno sia intervenuto per rimuovere i calcinacci e altri rifiuti. Un degrado senza precedenti nel piazzale della Stazione che oltre ai residenti fa infuriare il Partito democratico locale. «La sporcizia è anche aumentata – scrivono in una nota i dem – eppure avevamo fatto la prima segnalazione a maggio perché parliamo di un’area pubblica in pieno centro». Per il Pd insomma il Comune dovrebbe attivarsi non attendendo le Ferrovie. «L'appalto per l'Igiene Urbana a Ladispoli costa ogni anno 8 milioni di euro – aggiunge -, pagati con i tributi dei residenti. Negli obblighi dell'appalto è indicato che la ditta che gestisce il servizio deve obbligatoriamente raccogliere i rifiuti abbandonati nel territorio comunale. E nel caso di rifiuti abbandonati è prevista l’identificazione del responsabile. Nulla di tutto questo è stato fatto».

