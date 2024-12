SANTA MARINELLA – Nonostante i controlli severi delle autorità, in merito all’abbandono dei rifiuti nelle zone più disparate della città e le verifiche della Polizia Locale sui condomini che non fanno la raccolta differenziata secondo la normativa, c’è chi continua a infrangere le norme e a depositare i sacchi dell’immondizia in ogni dove.

Questa volta, a protestare, sono i condomini di via Delle Mimose nel quartiere Fiori, dove ogni notte, alcune persone ancora non identificate, depositano sacchi neri della differenziata nei pressi dei contenitori posti all’ingresso dei palazzi. Una protesta in tal senso, è stata avanzata in Comune dai condomini del civico 17, che da mesi si trovano sacchi neri (ovviamente non depositati da loro), vicino al cassonetto dell’indifferenziata. Il loro timore, è quello che il palazzo possa essere sanzionato in quanto una ordinanza comunale vieta ai cittadini di depositare la differenziata dentro i sacchi neri. “Cosa dobbiamo fare allora noi? – si domandano i condomini – metterci a fare la guardia nei pressi dei contenitori tutte le notti? oppure collocare delle telecamere che inquadrano la zona in cui sono messi i cassonetti? Lo avremmo pure fatto ma ci dicono che è vietato mettere telecamere private che vigilano in aree pubbliche. Abbiamo anche messo i sigilli al contenitore dell’indifferenziata per evitare che i “soliti ignoti” depositino i sacchi neri dentro. Però non cambia nulla perché questi vandali vengono di notte e lasciano i sacchetti fuori dal contenitore. Cosa possiamo fare per evitare multe ingiuste?”. Domande che vengono girate al Comune e alla Polizia Locale affinchè arrivi una risposta. Nei giorni scorsi il sindaco Tidei aveva inviato pattuglie della Polizia Locale in diversi condomini per verificare se la raccolta differenziata veniva fatta a norma. “Sono stati compiuti dalla polizia locale, controlli mirati sul territorio di Santa Severa durante il turno di ritiro dei rifiuti indifferenziati – dice il sindaco Tidei - in tre diverse giornate in cui è stato predisposto il servizio con pattuglie della polizia locale che affiancavano gli operatori della ditta Gesam, sono stati multati singoli cittadini e soprattutto alcuni condomini che da verifiche eseguite avevano disatteso le regole creando disagio e degrado. Sono stati controllati molti mastelli ma anche i sacchi lasciati fuori dagli appositi contenitori. Nel tour sono stati elevati 18 verbali. A queste prime multe hanno fatto seguito ulteriori 25 sanzioni ed altre venti circa nel lunedì successivo. L'attività sanzionatoria è stata disposta solo dopo che erano stati ripetutamente disattesi tutti gli appelli lanciati affinchè si evitassero tutti quei comportamenti che stavano arrecando un danno anche ai tanti utenti, cittadini e villeggiati ligi al dovere e rispettosi delle regole”. Allora ci si domanda, se i residenti di Via Delle mimose sono rispettosi delle regole e poi ci sono cittadini che, molto probabilmente abitano nelle zone vicine, e depositano sacchi neri di indifferenziata davanti ai contenitori, perché dovrebbero essere sanzionato il condominio in questione?.