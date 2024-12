CERVETERI – Il degrado avanza e ora gli incivili diventano pure piromani dando fuoco ai rifiuti accatastati sotto ai complessi condominiali. È in via Gallori, nella frazione di Cerenova, che ieri mattina qualcuno ha dato alle fiamme una mini discarica che si era formata. Ad accorgersi del rogo alcuni residenti che hanno dato l’allerta ai membri del comitato cittadino Cerenova-Campo di Mare. Un netturbino in servizio è intervenuto per domare le fiamme. L’incendio ha rischiato di estendersi alle auto parcheggiate ma anche all’albero dietro al cumulo di sporcizia. Un brutto gesto che poteva avere conseguenze peggiori. Non va meglio a Valcanneto, altra località del comune cerveterano. Ed è il comitato di zona questa volta a segnalare il malcostume dilagante. «Persiste ancora la cattiva e incivile abitudine di qualcuno – scrive pubblicamente il Cdz di Valcanneto -, ad usare il nostro territorio come discarica. Sono state evidenziate in questi giorni, diversi scenari di rifiuti abbandonati in via d'Arezzo, via Vivaldi, Fosso di Salvaguardia. Alcune di queste criticità, dopo specifica segnalazione, hanno trovato soluzione; altre speriamo si risolvano al più presto». Il timore però è che a Cerenova, con l’arrivo dell’estate e di migliaia di vacanzieri, la situazione possa peggiorare notevolmente.

©RIPRODUZIONE RISERVATA