SANTA MARINELLA – Il Comitato “Viviamo la città”, ha tenuto l’assemblea degli iscritti, per fare il punto della situazione a quasi sei mesi dalla sua costituzione. Durante l’incontro, sono state illustrate le iniziative intraprese, alcune delle quali hanno avuto un riscontro positivo, anche se non del tutto soddisfacente.

«Il Comune non ha ancora pubblicato nello spazio trasparenza rifiuti tutti gli atti del contratto firmato con la Gesam né ha dato seguito alle richieste per un incontro con il segretario generale – dice il presidente Carlo Cecconi - a cui il comitato è in grado di rappresentare numerose problematiche nella gestione dei rifiuti non ancora risolte, come la rimozione delle discariche abusive, la raccolta porta a porta irregolare, il mancato raggiungimento della percentuale di rifiuti differenziati, la mancata distribuzione dei sacchetti e dei secchi, la non istallazione dei cestini stradali previsti, l’assenza delle mini isole ecologiche, il funzionamento irregolare dell’isola ecologica della Perazzeta, il funzionamento insoddisfacente dell’ecosportello, la mancata campagna di sensibilizzazione ed educazione sul corretto smaltimento dei rifiuti. Ci sembra insomma che la ditta manifesti una certa resistenza a dare risposte utili per l’intera comunità, nonostante il sindaco, al momento della costituzione del comitato, si fosse complimentato, augurando buon lavoro e auspicando una collaborazione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA