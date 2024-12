LADISPOLI – Sterpaglie, rifiuti e topi. Non è proprio un bello spettacolo l’ingresso della vecchia scuola alberghiera di via Ancona di fronte al mercato ortofrutticolo e a pochi passi da piazza Rossellini. Ciclicamente si torna a parlare di questa struttura dopo il progetto di riqualificazione annunciato ma mai partito definitivamente. Lo scorso anno Palazzo Falcone aveva ammesso l’esistenza di un piano messo nero su bianco riguardante la trasformazione del plesso, non più utilizzato da tanti anni, in alloggi popolari per le famiglie che più ne hanno necessità e che potrebbero insediarsi a prezzi agevolati. Il primo passo sarebbe stato già effettuato: l’accordo tra Città Metropolitana e Comune per la cessione del diritto di superficie dell’immobile. Però sono passati tanti mesi e passanti e automobilisti, ma anche ai clienti del mercato di via Ancona, non sfugge il degrado. «Il cortile dell'ex scuola all’altezza del mercato – scrive pubblicamente la signora Patrizia, residente – chiediamo al comune di intervenire: ci sono topi, letti abbandonati, sterpaglie, sporcizia, è una vera vergogna dopo che è arrivata la Tari con il notevole aumento. Per una città che potrebbe essere un gioiello è veramente indecorosa questa situazione». Tra le proposte degli abitanti, come quella di Daniele, spunta il parcheggio multipiano visto la carenza di posti per le auto. Difficile però considerando che l’iter è già avviato anche se mancherebbe il via libera dell’Ater. Giunta comunale che ha chiesto dei fondi dalla Pisana o contributi solitamente riservati all’edilizia popolare. Sarebbe una iniziativa a costo zero per le casse comunali chiamata semmai solo a cambiare la destinazione d’uso da scolastica a residenziale ma ciò non dovrebbe costituire un grosso problema. Affinché vada in porto il progetto la somma richiesta sarebbe superiore al milione di euro. Nel frattempo che la vicenda possa sbloccarsi, i residenti e i commercianti della zona chiedono nuovamente la bonifica del cortile di questa palazzina fatiscente.

Almeno ci sono passi in avanti sul cantiere del nuovo alberghiero di via Federici relativo alla realizzazione della palestra. Un centro sportivo che non sarà utile solo per gli studenti ma anche per associazioni e società sportive del territorio che potranno disputare i propri allenamenti nel campo di gioco.

