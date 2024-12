CERVETERI – Contro il degrado perenne tornano a farsi sentire i residenti. Cumuli di sporcizia, sacchetti della spazzatura ammucchiati sotto ai complessi condominiali e il pericolo topi, blatte e cinghiali che solitamente vengono attirati dai rifiuti. Un’estate molto complicata per chi vive a Cerenova, frazione balneare cerveterana. Del resto era stato previsto questo scenario già in primavera ma nulla è stato fatto. E ora scatta anche una petizione popolare per migliorare il servizio. «Un problema ci affligge ogni giorno – scrive Barbara, proponente dell’iniziativa - nella nostra zona si accumula spazzatura che attira topi ed altri animali, compromettendo la bellezza e l'igiene del nostro ambiente. La soluzione potrebbe essere semplice: bidoni per la raccolta differenziata nei nostri condomini». Da qui la richiesta per invitare altri cittadini a sottoscrivere la raccolta firme. «Firmate la petizione – è la richiesta - per esortare la nostra amministrazione locale a prendere in considerazione l'installazione di bidoni. Influire positivamente sulla nostra comunità è possibile, supportatemi in questa battaglia». Dalle richieste alle polemiche a ridosso dell’area del mercato domenicale. «Un biglietto da visita pessimo per colpa di questa amministrazione comunale – sostiene Danilo Rinarelli – e non si può dare la colpa agli operatori. Il degrado davvero non si ferma più qui». Discariche che aumentano inesorabilmente anche sulla via Settevene Palo, l’arteria che conduce a Bracciano e alle località del lago. Nonostante i vari appelli dei comitati e dei residenti la situazione non cambia e i rifiuti depositati a bordo della carreggiata costituiscono un pericolo per gli automobilisti di passaggio e per l’ambiente circostante nel caso venissero dati alle fiamme. È già accaduto in questa estate infernale per i tanti, troppi roghi scoppiati nelle campagne ceriti e arginati grazie al super lavoro di protezione civile e vigili del fuoco con l’ausilio di elicotteri e canadair.

