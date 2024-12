LADISPOLI - Da un lato l’inciviltà dellal gente, dall’altra parte l’incuria del verde. Torna l’estate e il problema “decoro” sembra essere salito nuovamente agli onori della cronaca.

A via Firenze con le prime belle giornate e le temperature più alte sono tornati i rifiuti abbandonati. «Avevemo un pochino raddrizzato il tiro su questo punto della città - scrivono le guardie ecozoofile di Fareambiente - evidentemente il ritorno della stagione estiva ha scatenato l'indole beffarda nei confronti dell'ambiente di qualche abitante saltuario. Se volete la città pulita, cercate di conferire i rifiuti nella maniera più corretta, altrimenti non viene compromesso solo quel tratto, ma ce li ritroviamo tutti in giro e cominciano le polemiche su chi non controlla o chi non fa nulla! I controlli ci sono, gli accertamenti pure, ma c'è pure chi sporca!».

Quello di via Firenze non è un punto isolato infatti. Rifiuti abbandonati si ritrovano anche in pieno centro, nei pressi dei contenitori per gli abiti usati. Irrisolto il problema davanti al centro di arte e cultura su via Settevene Palo dove gli incivili dopo aver mangiato al fast food si disfanno dei loro rifiuti disseminandoli in terra. E proprio su questo argomento il Partito democratico ha annunciato una mozione: «Purtroppo - si legge nel documento - registriamo un fenomeno sempre più crescente di abbandono dei rifiuti nelle strade pubbliche e degrado dell'igiene urbana. Con questa mozione chiediamo un rafforzamento del servizio della nettezza urbana e controlli più accurati al fine di migliorare la qualità del decoro urbano».

Dall’altra parte, poi, c’è la questione degrado causata dall’incuria del verde. Il ponte che collega il quartiere Messico a Palo, da via Ghirlandaio è nuovamente ricoperto da una folta vegetazione con il passaggio che giorno dopo giorno si restringe sempre di più. ©RIPRODUZIONE RISERVATA