SANTA MARINELLA - Il comitato “Viviamo la città” ha inviato agli uffici preposti l’elenco di segnalazioni ricevute in una sola settimana da parte di residenti e villeggianti riguardo al problema dei rifiuti in città e a Santa Severa. “Il quadro è desolante – dice in una nota il presidente Carlo Cecconi - ritiro a singhiozzo dei rifiuti nei giorni stabiliti, rifiuti abbandonati di tutti i tipi che giacciono nelle vie per giorni, con il risultato di compromettere igiene e immagine della città, cumuli di immondizia fuori controllo in alcuni condomini, strade sporche, vegetazioni infestante e secca anche nei quartieri più popolosi, ecosportello che a volte risulta chiuso. Nello stesso tempo abbiamo chiesto al sindaco di attivarsi di persona affinché siano pubblicati sul sito, alla sezione trasparenza rifiuti, il contratto, l’accordo di esecuzione e tutti gli allegati che fanno parte integrante del contratto con Gesam. Riteniamo che sia importante conoscere con esattezza anche gli obblighi della Santa Marinella Servizi relativamente alla pulizia della città con specifico riferimento allo sfalcio delle erbe dai marciapiedi e dai cigli stradali. Crediamo che a questo punto sia permesso a noi cittadini controllare di persona i termini contrattuali, per difendere i nostri diritti anche davanti alle autorità competenti. Ricordiamo agli amministratori di questa città che il contratto firmato con la ditta incaricata della raccolta dei rifiuti e dell’igiene urbana prevede tutte le modalità di verifica del servizio e penalità da parte dell’amministrazione comunale e la possibilità di risoluzione del contratto in caso di gravi inadempienze. Tra i casi previsti per la cessazione del contratto, si cita il sopravvenuto difetto di requisiti di carattere generale o di capacità tecnico professionale e inoltre gravi irregolarità o deficienze riscontrate nell’esecuzione dei servizi in appalto che abbiano arrecato o possano arrecare danno all’amministrazione aggiudicatrice”.

