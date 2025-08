LADISPOLI – È stato votato all’unanimità il riconoscimento dello Stato di Palestina in consiglio comunale. Poco prima era scattato il sit-in pacifico in piazza Falcone di fronte al municipio e organizzato dal comitato Pro Palestina di Ladispoli e Cerveteri, con il sostegno del Circolo Sinistra Italiana - Litorale Nord “Mahsa Amini” e di Alleanza Verdi e Sinistra. La manifestazione, breve e silenziosa, si è tenuta nel rispetto delle istituzioni e ha avuto lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e i rappresentanti politici sul tema del riconoscimento di un tema ormai internazionale. Poco dopo, all’interno dell’aula consiliare gremita di cittadini, la massima assise cittadina ha approvato all’unanimità una mozione che riconosce ufficialmente lo Stato di Palestina, un atto di forte valore simbolico e politico. Durante la seduta è intervenuto anche il sindaco Alessandro Grando, che ha sottolineato l’importanza di un impegno collettivo per la pace e i diritti umani: «Questo riconoscimento – spiega il primo cittadino - non è soltanto un atto formale, ma un messaggio chiaro che Ladispoli vuole lanciare: siamo dalla parte del diritto, della dignità e della pace. Le comunità locali hanno il dovere di dare voce a ciò che spesso la diplomazia internazionale fatica a riconoscere». La decisione della massima assise cittadina ha suscitato un generale consenso tra i presenti, che hanno accolto con favore l’approvazione del documento.

©RIPRODUZIONE RISERVATA