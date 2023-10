LADISPOLI - Yeison Giannino e Riccardo Pacor strappano l’argento a Obidos, in Portogallo. Gli Human Boyz, gruppo ladispolano, rischiano anche di vincere ma la seconda piazza comunque è un risultato eccezionale per i ballerini ai campionati mondiali di hip-hop. «Sono stati raccolti i frutti di tanto lavoro – commenta il coreografo, Daniele Ingrassia - Yeison e Riccardo straordinari, un duo unico al mondo nel suo genere con umiltà, sacrificio e tanta energia. Volete la verità? A mio avviso avremmo meritato ampiamente la vittoria va bene così. Anche tutti gli altri sono stati bravissimi». A vincere l’oro i padroni di casa dei “Dla T-Two”. Applausi a scena aperta anche per i “Good Kidz” che hanno raggiunto la finale classificandosi tra i primi gruppi 10 al mondo. A far parte di questa spedizione Christian Chiarelli, Mattia e Matilde Luminari, Milena Mancini, Viola Nastasi, Gaya e Sofia Alessandri, Asia Celentano, Lucrezia Albanesi, Sabrina Trelea, Emma Corradini e Daria Puscasu. Gli Humanity Crew (Teresa Moriconi, Noemi Ingrassia, Morgana Tomassi, Arianna del Mastro, Irene Mosquera, Silvia Tulimieri, Alessia Comito, Loredana Trelea, Giuliano Rodia e il magico duo formato da Riccardo Pacor e Yeison Giannino) sono invece arrivati in semifinale, risultato eccellente. «Sapevamo che avrebbero rappresentato al meglio Ladispoli in Portogallo – è il commento di Fabio Ciampa, delegato allo Sport – e alla fine ci sono riusciti».

