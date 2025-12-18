TOLFA - Una serata di musica, emozioni e grande prestigio istituzionale ha visto protagonista il “Purple Gospel Choir” di Tolfa, che lo scorso 16 dicembre si è esibito nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, in occasione del tradizionale momento di scambio di auguri del gruppo parlamentare di Forza Italia. All’evento hanno preso parte importanti esponenti del panorama politico nazionale: il segretario nazionale e vicepremier Antonio Tajani, i capigruppo Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, i ministri Paolo Zangrillo, Elisabetta Casellati, Gilberto Pichetto Fratin e Anna Maria Bernini, oltre a numerosi parlamentari, fra cui il deputato del territorio Alessandro Battilocchio e i dirigenti del movimento azzurro. Nella “Sala della Regina” gremita, il “Purple Gospel Choir” di Tolfa, diretto dall’eccezionale ed esperto maestro Timothy Martin, ha regalato al pubblico un’esibizione intensa e coinvolgente, proponendo melodie natalizie classiche e moderne rivisitate in chiave gospel.

Le voci del magnifico coro hanno saputo creare un’atmosfera calda e partecipata, conquistando i presenti che, al termine della performance, hanno richiesto a gran voce il bis, culminato nella trascinante esecuzione dell’intramontabile “Oh Happy Day”. Un’esibizione che ha confermato ancora una volta l’altissimo livello artistico del “Purple Gospel Choir”, realtà musicale capace di tenere alto il nome e i colori di Tolfa ben oltre i confini locali, rappresentando il territorio con passione, professionalità e identità culturale anche nei contesti istituzionali di massimo rilievo. Grande soddisfazione è stata espressa dal deputato del territorio Alessandro Battilocchio, promotore dell’invito, che ha voluto ringraziare pubblicamente il coro tolfetano.

«Un grazie di cuore agli amici del “Purple Gospel Choir” per la loro splendida performance che ha contribuito a rendere ancora più bella questa serata» ha commentato Battilocchio. Parole di entusiasmo anche da parte della presidente del coro, Maria Eugenia Gassi, la quale ha sottolineato come l’invito rappresenti «una preziosa opportunità per portare le sonorità gospel e l’identità culturale del nostro territorio in un contesto di altissimo valore storico e istituzionale». Sulla stessa linea la vicepresidente Annalisa Finori, che ha espresso l’auspicio che questa prestigiosa esperienza possa aprire «a una nuova stagione di concerti e appuntamenti di rilievo per il Purple Gospel Choir di Tolfa”.

Una serata che ha unito musica, istituzioni e territorio, consacrando il “Purple Gospel Choir” di Tolfa come ambasciatore culturale della comunità tolfetana su una ribalta nazionale.

