SANTA MARINELLA – Da oggi riapre il ponte ferroviario di Valdambrini, ma non sarà possibile percorrere via IV Novembre perché resta ancora chiusa. “Dopo un sopralluogo congiunto con l'ufficio tecnico e la Polizia Locale avvenuto in mattinata – dice l’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati - presso il cantiere del ponte Vignacce, il tratto interessato dall'intervento sarà regolarmente aperto alla circolazione una volta conclusa l'opera cioè giovedì sera. Viene quindi ripristinato il tratto del ponte verso via Valdambrini e via Aurelia, in entrambi i sensi di marcia regolamentata da semaforo. Resterà ancora chiuso il tratto di via IV novembre che, salvo imprevisti, dovrebbe essere riaperto nel pomeriggio di domani”.

