BASSANO ROMANO – Sabato prossimo, alle ore 16, il parco pubblico "M. Cenciarini" riaprirà ufficialmente i cancelli alla cittadinanza, dopo un importante intervento di riqualificazione. Un momento molto atteso, che segna la restituzione alla comunità di uno spazio verde profondamente legato alla vita quotidiana del paese.

L’evento è pensato come una vera e propria festa per grandi e piccini. Sarà l’occasione per riscoprire un luogo caro a molte generazioni di bassanesi, che ora torna a nuova vita con aree gioco moderne, più sicure e inclusive, pensate per offrire ai bambini un ambiente stimolante e accogliente.

Per l’occasione, il pomeriggio sarà animato da attività ludiche e ricreative: mascotte, trucca bimbi, zucchero filato e palloncini colorati accompagneranno la riapertura del parco, trasformandola in una giornata di gioia e condivisione. L’iniziativa non è solo una festa, ma anche un segnale concreto dell’impegno dell’amministrazione comunale nella valorizzazione degli spazi pubblici e nella promozione del benessere collettivo. «Invitiamo tutti i cittadini a partecipare – dicono dal Comune – per celebrare insieme un luogo che torna ad essere punto di riferimento per la socialità, il gioco e la comunità di Bassano Romano».