TARQUINIA – Questa mattina è stato riaperto al traffico il ponte dell’Abbadia, situato al chilometro 7,200 della strada provinciale 107, al confine tra i comuni di Canino e Montalto di Castro, proprio di fronte al castello di Vulci e al vicino sito archeologico. L’intervento ha consentito il ripristino strutturale e il rifacimento completo del ponte, chiuso al traffico da dicembre 2024 e in precedenza transitabile solo a senso unico alternato.



I lavori, avviati nel 2020, si erano interrotti per un contenzioso tra l’impresa esecutrice e la Provincia di Viterbo. La controversia è stata risolta in via bonaria, permettendo di aggiornare il progetto e procedere con due appalti distinti: uno per il consolidamento strutturale del ponte – una struttura ad arco con 70 metri di luce e cinque campate – e uno per il rifacimento della parte superiore, tra cui cordoli, barriere e manto stradale.

L’investimento complessivo è di circa 1,2 milioni di euro, di cui 900mila euro stanziati direttamente dalla Provincia e 300mila euro da fondi statali.

Durante gli interventi sulla struttura il ponte era rimasto percorribile, seppur con limitazioni. La chiusura completa si è resa necessaria nella fase finale per consentire in sicurezza la sistemazione del piano viabile. La riapertura restituisce piena funzionalità a un collegamento fondamentale, in un’area priva di alternative viarie e frequentata da residenti e visitatori del parco archeologico.



Seguiranno alcune lavorazioni minori, non strutturali, che potrebbero comportare brevi chiusure parziali con senso unico alternato.



“La riapertura del ponte dell’Abbadia è un segno tangibile della volontà della Provincia di investire con decisione su questo territorio, riconoscendone il valore strategico e culturale” – ha dichiarato il presidente della Provincia, Alessandro Romoli – “Una vicenda lunga e complessa, ma oggi possiamo finalmente restituire ai cittadini un’infrastruttura fondamentale per chi vive e lavora in queste zone”.

“Un’opera importante, portata a termine con determinazione” – ha aggiunto il consigliere provinciale con delega ai lavori pubblici, Maurizio Palozzi – “che dimostra l’impegno concreto della Provincia nel dare risposte ai territori, superando tutte le difficoltà tecniche, amministrative e finanziarie”.



“La riapertura del ponte dell’Abbadia è il risultato di un lavoro coordinato e scrupoloso” – ha sottolineato Umbro Pasquini, dirigente del settore tecnico della Provincia di Viterbo – “che ha richiesto un doppio appalto, prima per il consolidamento della struttura in cemento armato e poi per il rifacimento della carreggiata. Un intervento complesso che oggi giunge a compimento”.



“La riapertura del ponte rappresenta un passaggio fondamentale per la viabilità locale, il comparto agricolo e l’economia turistica dell’area” – dichiarano in una nota congiunta il sindaco di Canino, Giuseppe Cesetti, e la sindaca di Montalto di Castro, Emanuela Socciarelli – “Ringraziamo la Provincia per l’attenzione concreta al nostro territorio e per aver restituito un’infrastruttura essenziale a cittadini, agricoltori e operatori turistici”.

