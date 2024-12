SANTA MARINELLA – Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Civitavecchia ha rinviato a giudizio il consigliere comunale di Santa Marinella Roberto Angeletti nell’ambito dell’inchiesta per revenge porn. Rinviata a giudizio anche la sorella Bruna Angeletti,ex poliziotta. I due dovranno rispondere dell’accusa di “diffusione illecita di immagini o video privati”.

A darne notizia lo stesso sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei, finito agli onori delle cronache dopo la diffusione dei video hot nei quali il primo cittadino si intrattiene in rapporti intimi con due donne.

Secondo quanto ricostruito, le telecamere erano rimaste nella sede comunale oltre il tempo dovuto, dopo che la Procura le aveva fatte posizionare nell’ambito dell’inchiesta per presunta corruzione, avviata a seguito della denuncia presentata dallo stesso sindaco Tidei.

Roberto Angeletti, ex consulente della Procura, e la sorella Bruna avrebbero diffuso quei video coperti dalla privacy. Angeletti li avrebbe conservati in una chiavetta dopo esserne entrato i possesso per un errore, a seguito della richiesta avanzata dal suo avvocato a conclusione delle indagini per presunta corruzione che hanno coinvolto, oltre allo stesso Angeletti, anche due consiglieri comunali, un dipendente e un imprenditore turistico.

Angeletti, secondo l’accusa, avrebbe inviato quei video a luci rosse a sua madre e sua zia, utilizzando la chat di whatsapp; da lì si sarebbero diffusi in un tam tam fino a balzare agli onori delle cronache, anche nazionali.

«Il gup di Civitavecchia ha rinviato a giudizio Roberto Angeletti e sua sorella Bruna, imputati di gravi reati realizzati contro la mia persona – ha detto Tidei – Il tribunale, che ha già ammesso la mia costituzione di parte civile, nel caso in cui venga riconosciuta la responsabilità penale degli stessi, potrà pronunciare anche la condanna al risarcimento degli ingenti danni occorsi. E’ solo l’inizio e non arretrerò di un centimetro».

