CIVITAVECCHIA – Sono iniziate in queste ore le operazioni di montaggio delle strutture provvisorie che ospiteranno gli operatori del mercato di piazza Regina Margherita durante il cantiere per il restyling della piazza. Il trasferimento dei banchi dovrà essere completato entro il 1° dicembre, così da consentire l’avvio dei lavori il 3 dicembre, secondo il cronoprogramma fissato da Palazzo del Pincio.

Questa volta, dopo il caos delle scorse settimane, con i gazebo leggeri montati e smontati in 24 ore a causa del maltempo e dei danni riportati, il Comune ha optato per soluzioni più solide: strutture in metallo ancorate a basi in cemento, pensate per garantire maggiore stabilità e sicurezza in caso di vento e pioggia, riducendo il rischio di ulteriori stop.

Le sistemazioni provvisorie sono parte integrante del maxi progetto di riqualificazione da circa 3 milioni di euro che cambierà volto a piazza Regina Margherita: nuova pavimentazione, spazi ridisegnati e un’area mercatale più ordinata e funzionale, un progetto per ridare decoro ad un'area centrale della città: nel pieno centro storico. Un restyling atteso e discusso che finalmente prende il via.

