LADISPOLI – Nel 2026 il lungomare sarà riqualificato con un investimento di oltre un milione di euro arrivato dalla Regione Lazio che coinvolgerà i tre tratti principali del belvedere: via Regina Elena, via Marina di Palo e via Marco Polo. È piuttosto dettagliato l’elenco degli interventi. Intanto saranno sostituite le vecchie alberature con palme più resistenti alle intemperie e ai parassiti ma anche più eleganti e scenografiche. Il progetto prevede pure impianti di irrigazione, altre piantumazioni, la manutenzione straordinaria delle aree archeologiche con pannelli descrittivi e un sistema di illuminazione più efficace rispetto a quello attuale. Il restyling del lungomare prevede pure servizi innovativi: totem digitali, panchine panoramiche dotate di prese Usb e connessione Wi-fi, pensati per rendere più confortevole la permanenza di cittadini e turisti. Con questi fondi Ladispoli si prepara a consolidare il suo lungomare come luogo di incontro, svago e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale