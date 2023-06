SANTA MARINELLA – “Un film di De Sica degli anni '50 si intitolava Miracolo a Milano, ieri, invece, è avvenuto un magnifico miracolo a Santa Severa”.

A parlare è Carlo Cusin, delegato narratore Fai. “Pensate che dopo solo 33 anni, una intatta ed unica ancora Romana del II sec. Avanti Cristo in legno di quercia e marra e piombo, è stata perfettamente restaurata ed ora visibile, protetta da una teca vetrata, nel Museo del mare e della navigazione antica al castello di Santa Severa – continua - così abbiamo assistito alla conferenza di presentazione, nel castello di Santa Severa, della lunga e travagliata storia, tipicamente italiana, fatta di ritardi e negligenze, competenze diverse, burocrazia, durata più di tre decenni. La Giornata mondiale degli oceani, organizzata dall'Ingv, con il Comune di Santa Marinella, LazioCrea e il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, è stata l'occasione ideale per celebrare questo miracolo e Flavio Enei, archeologo e degno erede di Magrini, fondatore del GAR, ci ha spiegato, in modo chiaro e semplice, la vita di quest'unico reperto archeologico di 2.200 anni fa, giunto a noi intatto, perchè custodito dal fango e dalla sabbia del litorale di Tarquinia, scoperto casualmente, in un metro d'acqua, da un appassionato cultore della storia del nostro Mare Tyrrhenvm,e come scrisse Tacito “omne ignotvm pro magnifico”, tutto ciò che è sconosciuto è magnifico”.

