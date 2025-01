BASSANO IN TEVERINA - Il comune di Bassano in Teverina è felice di annunciare che la regione Lazio ha stanziato un finanziamento per il restauro e la valorizzazione della chiesa dei Santi Fidenzio e Terenzio, un simbolo del nostro patrimonio storico e culturale.

Il progetto ha l’obiettivo di rendere la chiesa più accessibile e sicura per i fedeli e i visitatori, rispettando al contempo l’importanza storica del luogo. Una delle priorità sarà preservare la precedente struttura religiosa scoperta sotto la pavimentazione della chiesa, proteggerla e conservarne la memoria per le future generazioni.

Sono previsti anche interventi per rinnovare il sagrato, rendendolo più sicuro e accogliente, e per migliorare l’accesso al cimitero retrostante. Inoltre, l’area di ingresso sarà separata dalla strada, garantendo maggiore sicurezza e creando uno spazio pedonale protetto, valorizzato da elementi naturali come fioriere.

Soddisfazione espressa dal sindaco Alessandro Romoli: “La chiesa dei Santi Fidenzio e Terenzio presso il cimitero, rappresenta il luogo nel quale secondo la tradizione fu tentato e miracolosamente scampato il primo tentativo di martirio dei Santi Fidenzio e Terenzio, patroni di Bassano in Teverina .

Recuperare questa struttura è un impegno programmatico di questa amministrazione e consentirà di riaprire la chiesa al Culto ed alla frequentazione dei cittadini, i quali torneranno a fruire di uno spazio caro alla nostra comunità».

