ALLUMIERE - La sezione Anpi di Allumiere sarà accanto alla Cgil nel Comitato locale promotore dei referendum che la Corte costituzionale ha ritenuto validi e per i quali nel 2024 la Cgil ha raccolto 5 milioni di firme. "Ora ciascuno di noi, con il voto, ha la possibilità di cambiare in meglio il Paese - spiega la presidente dell'Anpi di Allumiere, Catia Galimberti - il 19 marzo alle 17,30 presso la Sede della CGIL in piazza della Repubblica 16 ad Allumiere si formerà il Comitato Referendario del SI di cui faranno parte tutti coloro che condividono i principi dei quesiti referendari del lavoro e della cittadinanza e voteranno SI alle votazioni che si terranno domenica 8 e lunedì 9 giugno. Votando SI a questi 5 Referendum abrogativi che hanno come obiettivo di affermare lo stop ai licenziamenti illegittimi; più tutele per le lavoratrici e i lavoratori delle piccole imprese; riduzione del lavoro precario; più sicurezza sul lavoro e più integrazione con la cittadinanza italiana. Ogni anno muoiono mille persone sul lavoro. Rendiamolo più sicuro. Cancelliamo le leggi che hanno reso le lavoratrici e i lavoratori più poveri e precari. Rimuoviamo l’ingiustizia che nega il diritto alla cittadinanza a 2 milioni e 500 mila persone che vivono e lavorano in Italia".

Il Comitato Direttivo della Sezione ANPI di Allumiere evidenziano: "La Sezione Anpi di Allumiere vuole essere presente in questo importante momento di vita civile e di esercizio della democrazia nel rispetto della Costituzione".

