ALLUMIERE - In questi giorni grazie al recupero di un contributo del 2016 della 'Città Metropolitana di Roma Capitale' e al lavoro degli operatori della Cooperativa che gestisce il servizio di igiene urbana e alla sempre presente Protezione Civile l'assessore Giovanni Sgamma annuncia che: "Si è proceduto ad una consistente attività di recupero di rifiuti abbandonati in località 'Pontoni'. Le attività si sono svolte di concerto e con la presenza dei comandi dei Carabinieri e dei Carabinieri/Forestali. Grazie anche ai fratelli Bartoli (Emiliano e Rinaldo) che hanno messo a disposizione un mezzo idoneo per questo tipo di lavori.

©RIPRODUZIONE RISERVATA