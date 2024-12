SANTA MARINELLA – “Mai come quest’anno Santa Marinella sta riscontrando una presenza così alta di persone, per i festeggiamenti del patrono della città a cui va inserito anche il salone nautico al porticciolo.

E’ stato dunque un fine settimana intenso per tutte le strutture ricettive e economiche della città, a dimostrare che ci sono grandi potenzialità turistiche del territorio non solo durante la stagione balneare”. Questo il commento del sindaco Pietro Tidei che ritiene un dato molto positivo anche il successo che sta ottenendo il programma di eventi che si estende nell’arco di dieci giorni e sta offrendo numerose attività di intrattenimento e svago. Un pubblico davvero numeroso ha assistito al concerto della cantante Fiordaliso e tanta gente sta prendendo parte ai molteplici eventi organizzati quest'anno. “Martedì – continua Tidei - sarò insieme a tutti i cittadini per partecipare alle celebrazioni religiose e alle tante altre iniziative dedicate alla festa del Santo Patrono. Il fine settimana ha fatto registrare una affluenza record anche al salone nautico Boat Days ospitato al Porticciolo. È già stato motivo di grande soddisfazione poter tornare ad animare il centro storico, dando vita ad iniziative che promuovono ancora una volta il territorio e che regalano momenti di spensieratezza, di musica, di sport, arte, artigianato e tanto divertimento per tutte le fasce d'età con aree espositive e ludiche. Possiamo affermare che questo fine settimana ha confermato che Santa Marinella ha davvero tutte le carte in regola per diventare una località da vivere e frequentare in tutti i mesi dell’anno con indubbi vantaggi anche sul piano dell’economia locale legata alle strutture commerciali e ricettive. Stiamo già guardando con ottimismo al futuro perché, quando sarà completata la Città dello Sport con il Palazzetto, lo stadio di calcio, i campi di rugby e la pista di atletica, la piscina olimpionica, Santa Marinella ospiterà eventi sportivi di livello nazionale e internazionale”. “In tal modo – conclude Tidei - si contribuirà ad aumentare il flusso di persone e turisti e dunque forse è già tempo di cominciare a implementare l’offerta e la presenza di hotel e i bed and breakfast e altre strutture capaci di creare come detto economia e posti di lavoro sul territorio”.

