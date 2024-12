LADISPOLI – Un successo dietro l’altro per Rebecca Ortu, karateka 18enne, un vanto ormai per la scuola “Di Vittorio” che continua a fare il tifo per questa ragazza. Così giovane, così forte. Nemmeno due mesi fa era arrivata la medaglia d’argento ai giochi del Mediterraneo. E di poche ore fa è la notizia dell’oro al Palafijlkam di Ostia dove si sono concluse le Rappresentative regionali. «Un’eccellenza sportiva – scrive la prof Marta Sottile – per la sua capacità di affrontare ogni sfida con passione, rigore e disciplina». «Rebecca è un modello per tutti i suoi coetanei», aggiunge la docente Bruna Calato.

