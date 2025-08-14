Attimi di tensione ieri mattina all’alba a Civita Castellana, dove due giovani tunisini di 18 e 19 anni sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

I due, entrambi senza fissa dimora, nullafacenti, con precedenti di polizia e irregolari sul territorio nazionale, si sono introdotti all’interno di un supermercato del centro cittadino, forzando la porta d’ingresso. Una volta all’interno, hanno sottratto quattro bottiglie di vodka dagli scaffali.

A sorprenderli è stato il direttore dell’esercizio commerciale, già presente nei locali in vista dell’apertura che ha tentato di fermarli. Ma i due, per garantirsi la fuga e mantenere il bottino, lo hanno aggredito fisicamente e lo hanno spintonato riuscendo a dileguarsi.

Scattato l’allarme, i carabinieri si sono messi sulle loro tracce, riuscendo ad intercettarli. Al momento dell’arresto, i due giovani hanno opposto resistenza ai militari, ma sono stati comunque bloccati e tratti in arresto.

Dopo le formalità di rito sono stati trasferiti presso la casa circondariale "Nicandro Izzo" di Viterbo a disposizione dell’autorità giudiziaria.