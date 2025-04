CERVETERI – Un riconoscimento dal consiglio comunale per aver sventato una rapina lo scorso 28 gennaio. Per i carabinieri della stazione locale di via Pertini è arrivato l’encomio formale al Granarone nell’ultima massima assise cittadina. Il vicesindaco etrusco, Riccardo Ferri, ha conferito l’encomio formale al carabiniere Antonio delle Cave e all’appuntato scelto Vito Di Corato, in servizio presso la stazione locale di via Pertini guidata dal comandante, Giacomo Viccione. Alla massima assise cittadina martedì pomeriggio hanno partecipato il vice, il luogotenente Andrea Grimaldi e il tenente della compagnia di Civitavecchia, Gianluca Rossi. «Nelle scorse settimana, con tempismo e rapidità – è il commento del sindaco, Elena Gubetti – i carabinieri sono intervenuti arrestando un furfante che aveva derubato una nostra concittadina davanti allo sportello del bancomat. Li abbiamo voluti incontrare per premiare il loro impegno e per ringraziarli del grande lavoro che ogni giorno svolgono per Cerveteri e per la sicurezza di tutti i cittadini dimostrando grande senso dello Stato e legame verso il nostro territorio. Sono per noi un punto di riferimento». Era stato provvidenziale l’arrivo in pochi minuti della pattuglia in via Settevene Palo dopo che un rapinatore, incappucciato, aveva rubato i soldi dalle mani di una donna, di fronte allo sportello della Bcc. Dopo pochi minuti però l’uomo, un 45enne di origini pugliesi, era stato poi ammanettato e associato al carcere di Civitavecchia con l’accusa di rapina aggravata dall’uso dell’arma. Fondamentale anche l’aiuto di un 15enne che si era messo ad inseguire il bandito dando l’allarme alle forze dell’ordine e rischiando di essere ferito con un taglierino.

