FIUMICINO – Rapina con ostaggi ieri mattina al Banco di Anagni di via Enrico Berlinguer. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, intorno alle 8.20 due dipendenti della filiale, appena entrati nei locali, si erano trovati di fronte due uomini armati di pistola e con il volto coperto da un passamontagna.

Con un accento romano, i rapinatori avevano intimato ai dipendenti di consegnare i telefoni cellulari, impedendo così ogni possibilità di dare l’allarme. Dopo averli rinchiusi a chiave in un locale interno, i malviventi si erano impossessati del denaro contenuto nella filiale, per un bottino stimato tra i 60mila e i 70mila euro.

Terminato il colpo, i due uomini si erano dati alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto erano intervenuti gli agenti della Polizia Scientifica e della Squadra Mobile, impegnati nei rilievi e nell’acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili. Le indagini erano in corso e non si escludeva che i due rapinatori avessero agito con il supporto di un terzo complice all’esterno della banca. Gli inquirenti stavano raccogliendo tutte le testimonianze e verificando le modalità di accesso all’interno dell’edificio, avvenuto attraverso un buco praticato nei locali della banca.

