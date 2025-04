LADISPOLI – Assalto alla colonnina di ricarica per veicoli elettrici. Nella notte, i soliti ignoti, hanno preso di mira l’impianto di viale Europa al Miami per rubare i cavi in rame necessari al funzionamento della stessa struttura andata ora ko. Il rame molto probabilmente è stato trafugato per poi essere rivenduto in nero. Il rischio è che altre colonnine gestite da Enel possano fare la stessa fine. L’immagine ha fatto presto il giro dei social.

