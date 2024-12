Da oggi sono in corso le ricerche di una ragazza poco più che 18enne di Gallese. Della giovane non si hanno notizie da ieri mattina quando è uscita di casa per andare a scuola e non è più tornata. La ragazza, Lamia Rahman questo il suo nome, ha preso l’autobus per raggiungere l’istituto per odontotecnici di Civita Castellana che frequenta ma a scuola non è mai arrivata. Il cellulare della ragazza da ieri squilla a vuoto e i messaggi non vengono letti. I genitori hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri che hanno avviato le ricerche che a ieri sera hanno dato esito negativo. Appelli sono stati lanciati anche sui social dalla famiglia e dagli amici. Si chiede a chiunque l'abbia vista di chiamare immediatamente il numero unico 112.