CIVITAVECCHIA – Sfilata di testimoni in caserma nelle scorse ore: i Carabinieri, affidandosi alle dichiarazioni dei presenti al Pirgo nel momento in cui la 17enne è precipitata dal muretto, sono riusciti a mettere in ordine i tasselli relativi a una nottata da dimenticare, soprattutto per la giovanissima e la sua famiglia.

Tutti minorenni i ragazzi che hanno contribuito con le loro ricostruzioni a fornire agli inquirenti un quadro più chiaro, spinti soprattutto dal fatto che la presenza delle telecamere di videosorveglianza nella zona sarebbe in grado di smentire clamorosamente eventuali dichiarazioni non veritiere.

L’intera serata trascorsa dalla ragazza che è ancora ricoverata al Gemelli in gravi condizioni e dai suoi amici è stata ricostruita nel dettaglio e allo stesso modo sono stati valutati i comportamenti dei gestori dei locali del Pirgo dove i giovanissimi si sono ritrovati.

Tutti gli aspetti sono ora al vaglio dell’Autorità giudiziaria, mentre i Carabinieri continuano ad ascoltare le persone coinvolte a vario titolo nella vicenda.

Apprensione in città, soprattutto tra i giovanissimi, per le condizioni di salute della 17enne, già sottoposta a un delicato intervento chirurgico nei giorni scorsi.

