BASSANO IN TEVERINA e Lagardelle-sur-Lèze rinnovano il patto di gemellaggio: dieci anni di amicizia e cooperazione.

Si è svolta nei giorni scorsi, in piazza della Libertà, la cerimonia per il rinnovo del patto di gemellaggio tra Bassano in Teverina e la cittadina francese di Lagardelle-sur-Lèze, a dieci anni dalla prima firma siglata nel 2012, posticipata a causa della pandemia. Un corteo solenne, aperto dalla banda musicale “Apolline Bianchi” diretta dal maestro Massimo Achilli, ha accompagnato la delegazione francese e le autorità locali fino al cuore del centro storico, dove si è tenuta la commemorazione ufficiale. Ad arricchire la cerimonia, la partecipazione degli allievi di canto della scuola “Artist Academy”, che hanno offerto un contributo artistico particolarmente apprezzato. «Essere di nuovo a Bassano dopo gli anni difficili della pandemia è motivo di grande gioia – ha dichiarato Floréal Munoz, sindaco di Lagardelle-sur-Lèze –. Ogni visita rafforza un legame autentico tra le nostre comunità. Il gemellaggio non è solo un atto formale: è uno scambio culturale, umano, un’occasione per condividere progetti, valori e speranze. Il futuro dell’Europa passa anche da relazioni come la nostra». A fare gli onori di casa è stato il sindaco di Bassano in Teverina, Alessandro Romoli, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: «Celebriamo dieci anni di amicizia sincera tra due realtà diverse ma profondamente affini. Quando nel 2009 fui eletto per la prima volta, nacque il desiderio di costruire un ponte con l’Europa, e Lagardelle-sur-Lèze ci è sembrata da subito la comunità ideale. Il nostro legame si è consolidato nel tempo grazie al prezioso lavoro dei comitati del gemellaggio, veri motori di questa esperienza. Oggi, rinnovare il patto significa ribadire un impegno verso il dialogo, la cooperazione e la costruzione di un’Europa più vicina ai territori».

Durante la cerimonia, alla presenza delle autorità civili, religiose, delle associazioni locali e della cittadinanza, è stato ufficialmente sottoscritto il rinnovo del patto da parte dei due sindaci. A seguire, lo scambio di doni simbolici tra le delegazioni ha suggellato ancora una volta l’amicizia tra i due Comuni.

