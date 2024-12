FIUMICINO - Una notte di maltempo ha messo a dura prova Fiumicino, in particolare la zona nord del comune, dove le forti raffiche di vento e la furia di una tromba d’aria hanno causato danni ingenti. Le autorità locali, insieme alle associazioni di volontariato, sono intervenute prontamente per fronteggiare le emergenze, garantendo la sicurezza della popolazione e limitando le conseguenze delle avverse condizioni meteorologiche.

Il bilancio degli eventi risulta particolarmente pesante. Tra i danni maggiori, la chiesa del Villaggio dei Pescatori ha visto il proprio tetto scoperchiato, un simbolo di devozione per la comunità che ora dovrà affrontare lunghi lavori di riparazione. Anche alcuni stabilimenti balneari a Passoscuro sono stati colpiti duramente dal passaggio della tromba d'aria, con strutture gravemente danneggiate e attrezzature distrutte. La forza della natura si è abbattuta su queste aree, già fragili a causa della loro esposizione alle intemperie del mare.

«Le forti raffiche di vento e la caduta di alberi nella zona nord del comune hanno causato notevoli danni», ha dichiarato l'assessore all’ambiente Stefano Costa. «In particolare, il tetto della chiesa del Villaggio dei Pescatori è stato scoperchiato e alcuni stabilimenti balneari di Passoscuro hanno subito gravi danni dopo il passaggio di una tromba d'aria». L’assessore ha sottolineato quanto sia stato importante il lavoro coordinato delle associazioni locali e della Polizia Locale per far fronte alle emergenze.

«La professionalità e l’impegno delle associazioni e della Polizia Locale, che ringrazio, sono stati fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini, contenere i danni e fornire un’assistenza tempestiva nelle aree colpite», ha aggiunto Costa.

Il tempestivo intervento delle squadre di soccorso è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra diversi enti e associazioni del territorio. La Misericordia di Fiumicino e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo di Passo della Sentinella hanno giocato un ruolo cruciale nel fornire assistenza e nel ripristinare condizioni di sicurezza. Le squadre hanno lavorato senza sosta per rimuovere gli alberi caduti e mettere in sicurezza le strutture danneggiate, garantendo che le strade fossero percorribili e che non ci fossero ulteriori rischi per la popolazione.

Nonostante l'impegno delle autorità e dei volontari, la gravità dei danni ha portato il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, a valutare l’ipotesi di richiedere lo stato di emergenza. Una decisione che permetterebbe di accelerare gli interventi di riparazione e di attivare fondi straordinari per sostenere la ricostruzione delle aree colpite.

«Il sindaco sta valutando la possibilità di richiedere il riconoscimento dello stato di emergenza», ha confermato l'assessore Costa, segnalando che questa misura potrebbe essere fondamentale per garantire una risposta efficace e rapida alle criticità attuali. Il maltempo che ha colpito Fiumicino si inserisce in un quadro più ampio di condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato molte aree del Lazio nelle ultime settimane.

Le previsioni meteo, infatti, indicano un proseguimento di instabilità, con nuove perturbazioni in arrivo che potrebbero causare ulteriori disagi. Le autorità locali restano in allerta e invitano la popolazione a prestare la massima attenzione, soprattutto nelle zone già colpite.

Mentre le squadre di emergenza continuano a lavorare senza sosta, la comunità di Fiumicino si stringe attorno alle aree colpite, con gesti di solidarietà e supporto a chi ha subito maggiormente le conseguenze di questa ennesima ondata di maltempo. I danni materiali, seppur gravi, non hanno causato vittime, e questo rappresenta senza dubbio un aspetto positivo in un contesto comunque complesso.