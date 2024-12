SANTA MARINELLA - Due barche che stavano facendo attività con la locale scuola di vela, sono finite sugli scogli a causa del forte vento e del mare inclemente.

Fortunatamente, non c’è stato nessun problema per i diportisti di una scuola di vela, ma sul posto è intervenuta la Guardia Costiera.

Due barche sono finite sulla scogliera di fronte al fosso sud del muraglione che protegge il porticciolo turistico.

Le barche sono state recuperate dal personale della scuola di vela e condotte in porto per il successivo alaggio a terra. Si tratta di due natanti J24 di una scuola di vela che a causa del vento e della corrente hanno terminato la loro corsa tra gli scogli.

Una decina di persone sono scese autonomamente sulla scogliera, senza conseguenze. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera per accertare i fatti come prevede la prassi del Codice della Navigazione in caso di evento straordinario mentre per alcune ore il personale di recupero con alcuni gommoni ha lavorato per recuperare le barche.

