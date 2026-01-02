Si chiama Raffaele ed è il primo nato del 2026 nella Tuscia. Il piccolo è venuto alla luce alle ore 2,03 della notte compresa tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, con parto spontaneo, presso l’unità operativa di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santa Rosa di Viterbo, diretta da Giorgio Nicolanti. Alla nascita pesava 2.500 grammi. Raffaele è già circondato dall’affetto di mamma Valentina e papà Ferdinando. A chiudere simbolicamente il 2025 è stato invece Ibrahim: un maschietto di 3 chili e 62 grammi, nato ieri, alle 17,50. Ad accoglierlo, l’abbraccio emozionato di mamma Fatima e papà Allal.



A Raffaele, Ibrahim e alle loro famiglie, gli auguri di buona vita da parte di tutto il personale dell’Ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santa Rosa e della Direzione strategica della Asl di Viterbo.

