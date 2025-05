MONTI DELLA TOLFA - Oltre 1000 le iscrizioni raccolte dalla Komen dei Monti della Tolfa per la ''Race for the Cure''.

Anche quest'anno l'attivissima responsabile del gruppo Komen di Tolfa, Allumiere e La Bianca ha lavorato alacremente per raccogliere le adesioni e sono riuscite a centrare e a superare abbondantemente un enorme obiettivo: quello di valicare la soglia delle mille iscrizioni per la 26esima edizione Race for the Cure che si svolgerà oggi nella capitale. Da giovedì a Roma è attivo il villaggio della salute

"Le comunità di Tolfa, Allumiere e La Bianca - spiega la responsabile Komen dei Monti della Tolfa, Elena Riversi - sono sempre sensibili per la ricerca e la prevenzione. Da 26 anni i nostri paesi sono sempre presenti alla Race di Roma e ci siamo sempre distinti raggiungendo l'ambito premio di essere ''La prima squadra per la raccolta dei fondi''. Ringrazio le amministrazioni comunali di Tolfa e Allumiere e le volontarie che si prodigano per fare le iscrizioni. Sono molto soddisfatta perché le persone dimostrano sensibilità alla ricerca e accolgono l’invito a fare prevenzione e anche quest'anno abbiamo raggiunto più di mille iscrizioni, sono molto soddisfatta, le persone sono molto sensibili a sostenere la ricerca e a fare prevenzione. Andremo con i mezzi propri".

