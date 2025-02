ALLUMIERE - Si è conclusa nei giorni scorsi ad Allumiere la prima parte del progetto "Raccontiamoci una storia...La nostra" che si è svolto con gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado di Allumiere. Il bellissimo e apprezzato progetto è promosso dall'attivissima associazione "Il Cammino dell'Allume". Augusto Amici, memoria storica di Allumiere e socio dell'associazione "Il Cammino dell'Allume" ha incontrato, in tre giorni consecutivi, le classi prime, seconde e terze. Agli alunni di ogni ha illustrato le caratteristiche storiche e naturalistiche di alcuni luoghi che i ragazzi vedranno dal vivo, in trekking, ad aprile. In attesa dell'escursione gli alunni realizzeranno degli elaborati che diventeranno cartelli informativi dei luoghi oggetto degli incontri in aula.

"Un grazie infinito ad Augusto per la serietà che mette nelle cose che fa' e per l'amore sa' trasmettere per il nostro territorio - spiega la presidente dell'associazione "Il Cammino dei Minatori", Lara Sgamma - grazie alla professoressa Brunella Franceschini che ci accompagna sempre e ci sostiene in tutte le iniziative che proponiamo. Grazie alla professoressa Silvia Lucidi per la collaborazione e la guida che fornirà alle classi per la realizzazione del materiale informativo. Il grazie va poi alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi: vi aspettiamo ad aprile".

Questo interessante e importante progetto prevede dapprima l'incontro in classe. La tematica affrontata con le seconde medie è relativa alla storia della cava grande e le fornaci. Il secondo step è la realizzazione in classe (durante il secondo quadrimestre) di un elaborato sulla tematica affrontata. L'elaborazione è interdisciplinare con Italiano e Arte e servirà alla realizzazione di una cartellonistica informativa turistica da apporre sui luoghi oggetto dell'incontro. Lo step finale sarà ad aprile quando i ragazzi vedranno tutto "dal vivo" nell'esperienza di trekkiper. Le prime medie e le terze medie faranno la stessa cosa ma con tematiche diverse: la tematica delle prime medie è stata "Cava del Moro e Grotta di Santa Barbara", mentre con le terze medie si è parlato dello " Stabilimento dell'Allume e lavorazione del minerale".

A tutte le classi sono state illustrate le caratteristiche del "Cammino dei Minatori" dove i ragazzi andranno in trekking ad aprile accompagnati dai componenti dell'associazione "Il Cammino dell'Allume" e dai professori. "Scuola, cultura , territorio conclude la presidente Lara Sgamma". Anche per gli adulti conoscere al meglio il territorio di Allumiere e dei Monti della Tolfa è veramente eccezionale farlo attraverso il Cammino dei Minatori, un cammino perfetto per un weekend, che si snoda in 3 anelli (ciascuno percorribile in un giorno) con una varietà paesaggistica incredibile. Oltre a numerosi punti di interesse di carattere storico-naturalistico sono visibili, lungo i sentieri, le tracce lasciate dal lavoro dei minatori. Gallerie scavate a mano dove e’ ancora possibile scorgere la linea di un binario, cunicoli angusti che si perdono nel cuore della terra e tra il verde delle felci. Per info Tracce GPX e credenziali (anche WhatsApp) Francesca al 351963869 o Daniele al 3898354659. Prenotazioni per gruppi contattare la Pro loco al 3294638745 (WhatsApp)

