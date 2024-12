SANTA MARINELLA – Dopo aver incontrato i cittadini di Santa Severa che protestavano per la mancanza di pulizia della frazione, il sindaco Pietro Tidei si è recato ieri mattina, accompagnato dall'ex sindaco Manfredo Ballarini, per le vie di Santa Severa per rendersi conto dello stato di pulizia di Santa Severa. “Quello che emerge – dice Tidei - è una sostanziale pulizia generale, fatto salvo alcuni condomini ed incivili vari che utilizzano gli spazi comuni per gettare la mondezza a bordo strada creando delle piccole discariche. Questo modo di fare, sarà da oggi contrastato in tutti i modi, la raccolta differenziata deve essere effettuata giorno per giorno con il rifiuto differenziato previsto per quel giorno e conferito attraverso gli appositi mastelli e cassonetti e non nelle buste nere gettate a bordo strada. La raccolta differenziata va fatta anche da chi non è abituato a farla quando non è in vacanza. Nei prossimi giorni continueremo a vigilare e sanzionare tutti quelli che non vogliono adeguarsi alle regole di civiltà che gli altri cittadini osservano e a settembre proporrò una nuova assemblea cittadina, di concerto con la società che gestisce la raccolta dei rifiuti, per fare il punto della situazione”.

Ma nella giornata successiva, decine di sacchi neri venivano trovati su Lungomare Pyrgi dalla Polizia Locale mandata appositamente per verificare il rispetto delle regole.

“Ecco chi sporca la città – dice Tidei mostrando le foto fatte dai vigili - da questa mattina una pattuglia di vigili in servizio per elevare contravvenzioni agli sporcatori seriali, ha emesso 43 verbali nei confronti dei trasgressori e contro gli incivili proseguiremo su questa linea per tutelare tutti i cittadini e i villeggianti rispettosi delle norme”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA