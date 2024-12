ALLUMIERE - L'amministrazione comunale ha pubblicato un avviso importante riguardante il ritiro delle buste per la raccolta differenziata Porta Porta.

"L'azienda che gestisce il servizio di igiene urbana è tenuta a distribuire le buste per la raccolta differenziata porta a porta nella quantità necessaria a ricoprire i giorni della raccolta rifiuti come da eco-calendario, nello specifico, n.1 busta per la plastica, n.1 busta per l'indifferenziata e n.3 buste per la frazione organica, a settimana, ovviamente per tutto l'anno - spiegano dall'amministrazione comunale - nel momento in cui si andranno a ritirare le buste presso l'ufficio di competenza è importante verificare che da parte del gestore del servizio vengano, quindi, consegnate i giusti quantitativi per ricoprire tutto il mese".

Attualmente Il rotolo di 20 buste che viene consegnato è utile sia per il rifiuto indifferenziato che per la plastica.

"Se l'utente consuma più buste di quanto previsto il gestore non è tenuto a consegnarne altre - concludono dall'amministrazione comunale - ricordiamo che da regolamento comunale sull'igiene urbana è vietato utilizzare buste nere, quindi, nel caso in cui dobbiamo utilizzare buste diverse da quelle fornite dal gestore le stesse devono essere il più trasparenti possibile".

