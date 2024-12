ALLUMIERE - "Il Palio delle Contrade è il momento più importante per ogni cittadino di Allumiere e per tutti coloro che lo frequentano e amano il nostro paese. Tutto il paese si muove per rendere questo storico evento, unico nel suo genere, sempre più straordinario e affascinante". Si apre così l'intervento del primo cittadino Luigi Landi a proposito del Palio e di questa "settimana di passione, di attesa, di gioie e di dolori". A testa bassa il sindaco Luigi Landi ha lavorato per tutto l'anno per promuovere e far conoscere sempre di più il Palio. Come primo cittadino in prima persona è stato sempre presente e ha sostenuto il lavoro dell'AssoContrade, delle Contrade stesse e della nuova Pro Loco. Con meticolosità certosina sta valutando e mettendo a punto ogni punto per far sì che tutto sia pressoché perfetto. Il sindaco Landi ci tiene ad elencare tutte le iniziative che da stasera fino a domenica notte si susseguiranno e lancia l'invito a tutti a salire ad Allumiere per vivere con la comunità ciò che il Palio e quello che ruota intorno oggi e domani, un evento unico nel suo genere che non può che emozionare e divertire". Landi evidenzia poi il grande lavoro che c'è dietro: "In meno di una settimana cambia il volto della piazza e diventa la pista perfetta per la corsa e tutto intorno ci sono le bandiere coi colori delle Contrade che sono anche sul palazzo comunale. C'è il lavoro enorme mio in sinergia con la Pro Loco, con l'associazione delle Contrade, le Contrade, la polizia locale, gli uffici comunali, gli operai, le ditte che montano le tribune e che preparano la piazza, i volontari della Prociv e della Croce Rossa, la parrocchia. C'è una organizzazione capillare e certosino per far sì che tutto vada bene e già da ora ringrazio tutti quelli che a vario titolo stanno collaborando per la riuscita del Palio in particolare alle sarte, alle responsabili del corteo storico, agli addetti alle stalle, ai fantini, a tutti I contradaioli. Ci tengo a sottolineare che il Palio di Allumiere ha una grande valenza e la sua importanza cresce sempre di più. È un evento a cui tanti Comuni si stanno ispirando e ci prendono come esempio. Come non evidenziare il grande amore e rispetto per gli asini per tutto l'anno e durante il Palio si crea pista perfetta e attiviamo tutta una serie di servizi per il benessere degli asini. In paese c'è grande emozione e grande attesa e sarà un grande Palio". Landi poi prosegue: "Il lavoro del Palio dura un anno e le Contrade con la loro organizzazione interna e le loro attività esterne sono il cuore di tutto quello che accade in questi giorni. Già da giorni nel paese si sente una atmosfera coinvolgente fatta dei colori di appartenenza, di cori che inneggiano alla propria contrada, di musiche che riempono i luoghi simbolici di ognuno e di ricordi, emozioni e passioni che si snodano in ogni dove. Per capire tutto questo l'ideale è stare ad Allumiere almeno a partire dal venerdì fino ad arrivare alla domenica. Ieri sera c'è stata la Messa tutti quanti insieme e poi cena nelle Contrade con tutti i contradaioli, la dirigenza, i fantini e gli stallieri. Domani gli sbandieratori, la provaccia, il minipalio e notte di festa in ogni contrada. Domenica il clou con corte storico e il Palio. Da Sindaco sento il fascino dell'emozione, dell'attesa e del coinvolgimento e sento anche la responsabilità dell'organizzazione di un grande evento. Organizzazione che vede impegnato il Comune, la Proloco, l'associazione delle Contrade, ditte localii provenienti da fuori, artigiani, musici, commercianti, volontari, operai, protezione civile polizia locale, croce rossa, forze dell'ordine, veterinari, speaker, associazioni e tanti altra gente. Una organizzazione imponente per un paese come il nostro ma che riesci a fare un lavoro impeccabile e che rende la piazza del Municipio spettacolare e sicura. Sono orgoglioso di tutto questo e invito tutti a venire e godere le sensazioni e le emozioni di questi giorni e della giornata del 25 agosto".

