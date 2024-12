LADISPOLI – Premiati gli “Alfieri” della Corrado Melone. Un appuntamento a cui l’istituto comprensivo non vuole mai rinunciare ogni anno per mettere in luce, tramite una cerimonia, ragazze e dei ragazzi che si sono distinti per il comportamento e per loro attività extrascolastiche. E così l’evento quest’anno si è tenuto presso lo stabilimento “Gotha Beach”, alla presenza del nostro sindaco, Alessandro Grando e dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Margherita Frappa. Non poteva mancare il dirigente. «Compito dei giovani – dice Riccardo Agresti - è prepararsi per arrivare forti alla vita adulta e la scuola ha proprio questo scopo; ma accanto alla scuola esiste anche un’altra vita attiva che per alcuni, si sta parlando di ragazzi di meno di 14 anni, è rappresentato da gare sportive, esibizioni artistiche, impegno sociale e civile. Chi guarda con superficialità al mondo dei millennials, si ferma ad osservare e stigmatizzare quanti trascorrono il tempo digitando sui cellulari o trascorrendo le notti, persi per le strade di Ladispoli senza alcun controllo dei loro genitori. Ovviamente l’assenza morale dei genitori ha i suoi tragici effetti». Per il preside gli studenti premiati sono solo una piccola parte di coloro i quali meritavano di essere citati. «Siamo certi che oltre a queste meraviglie di ragazzi, che definiamo “alfieri della Melone”, ce ne sono ancora più del doppio che non ci sono stati segnalati».

