CERVETERI – I lavori della ciclabile avanzano ma continuano a creare forti discussioni. A Cerenova e Campo di Mare i cittadini non ci stanno e protestano per un’opera che sta creando parecchie difficoltà. Si attiva anche il comitato di zona.

«Stanno proseguendo nel dipingere di rosso la striscia d’asfalto che marca la pista ciclabile – evidenza il presidente, Enzo Musardo - , la striscia adesso impegna entrambi i sensi di marcia di viale Mediterraneo, così eliminando del tutto i parcheggi adiacenti le abitazioni in entrambi i lati e per uno sviluppo di oltre un chilometro. A tal punto la corsia libera così ristretta non consentirà alcuna fermata e nessun parcheggio. Tra l’altro, nella curva all’altezza della rotonda di Campo di mare, per chi proviene dalla stazione ferroviaria non esiste alcun passaggio pedonale. Un altro punto di pericolo causato da questa pista che potrà essere fonte di problemi gravi per i cittadini, a piedi, in bici o in auto». Un’odissea vera e propria.

«Nell’incontro di luglio scorso della delegazione del Comitato di zona con la sindaca – aggiunge Musardo - avevamo chiesto il fermo immediato dei lavori e una totale rivisitazione del percorso. Sembra sia stato tutto vano e quindi, per sottolineare agli amministratori comunali il grave disagio che stanno causando alla comunità, credo che sia necessario fare qualcosa di forte». I residenti protestano anche per il degrado. «Per andare alla stazione non abbiamo nemmeno il marciapiede, in più le erbacce continuano a crescere a dismisura». Non va meglio a Ladispoli. In via Venezia i lavori relativi alla ciclopedonale si sono nuovamente fermati. Un mistero davvero quest’opera. Nel cantiere solo transenne e ferraglie ma di operai nessuna traccia. Gli abitanti hanno persino invocato il ripristino della strada com’era prima considerando il progetto un vero e proprio fallimento.

