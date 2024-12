CERVETERI – «Assaliti da un pitbull che è scappato dopo aver scavalcato la rete». Un’altra tragedia sfiorata questa volta a Valcanneto, frazione cerveterana. A segnalare la brutta disavventura Luana, una residente che si è sfogata raccontando quanto accaduto in via Corelli, una delle strade principali della frazione periferica. «Visto lo spavento preso e le conseguenze sul mio animale – scrive pubblicamente la donna - consiglio a chi possiede un cane di non passeggiare a via Corelli. Quello che passato ieri sera spero che non venga vissuto da altre persone e cani. Per cercare di proteggerlo mi sono ritrovata con lividi ed escoriazioni. Certe razza di cani vanno prese con la coscienza e consapevolezza di cosa si sta facendo».

Tanti, troppi casi sul territorio in questi ultimi mesi. Cani assaliti da altri cani, cittadini rimasti feriti. C’è chi chiede controlli e multe per chi continua a portare in giro i propri animali senza museruola o guinzaglio come al contrario recitano le ordinanze comunali che hanno anche firmato un provvedimento per impedire che residenti e turisti vadano a spasso con i cani sulle spiagge a ridosso di Torre Flavia per la salvaguardia degli uccelli in via d’estinzione.

