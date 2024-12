MONTALTO - Con l’arrivo di due nuovi pullman, sono quattro il numero totale di scuolabus recentemente ottenuti per migliorare i servizi di trasporto scolastico per gli studenti di Montalto di Castro.

Dopo oltre 20 anni è arrivato questo importante aggiornamento del parco mezzi che rientra nelle misure compensative legate all’installazione di impianti fotovoltaici sul territorio per un investimento corrispondente di 460mila euro circa.

«Gli investimenti in infrastrutture sostenibili e il miglioramento dei servizi pubblici - dichiara la sindaca Emanuela Socciarelli - sono al centro del nostro impegno verso i cittadini di Montalto di Castro. I nuovi scuolabus sono il risultato di una convenzione stipulata con la società Hergo Renewables S.p.A. che il Comune ha previsto come misura compensativa per l’acquisto dei mezzi di trasporto scolastico». «Questi nuovi scuolabus - prosegue la sindaca Socciarelli - non solo garantiscono un trasporto più sicuro e confortevole per i nostri studenti, ma rappresentano anche un simbolo tangibile del nostro impegno per soddisfare i bisogni della cittadinanza».

Nel luglio scorso erano già stati consegnati i primi due scuolabus da 47 posti ciascuno, predisposti per l’installazione di una pedana per i disabili con l’aggiunta di due posti per gli accompagnatori oltre all’autista. Di questi ultimi due mezzi consegnati in questi giorni, uno è invece dotato di una pedana disabili e di ulteriori tre posti per il personale di servizio che accompagna gli studenti. «È un esempio concreto - conclude il sindaco - di come le partnership pubblico-private possano portare a risultati tangibili di cui ne beneficia l'intera collettività».

