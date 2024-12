CERVETERI - La gara della pigiatura, la sfilata dei carri allegorici e poi quattro giorni di musica. Si è ufficialmente aperta ieri sera la Sagra dell'Uva e del Vino dei Colli Ceriti. Ieri l'appuntamento in piazza è stato con i "ReQueen", mentre oggi spazio alla disco dance con "Ritmo90", «un evento - ha spiegato il vicesindaco e assessore alle Politiche culturali, Federica Battafarano - che sta girando in lungo e largo d'Italia riempiendo piazze ogni sera». Si concluderà poi con la comicità di «due volti noti dello spettacolo come Andrea Perroni e Antonio Giuliani» con lo spettacolo "La fine del mondo", tra monologhi, canzoni e imitazioni, un quadro della società contemporanea, evidenziando la dipendenza dalla tecnologia, l'approccio ambivalente alla salvaguardia del pianeta e la nostalgia per il passato contrastata da un benessero materiale maggiore nel presente. «Un cartellone artistico quello della Sagra dell'Uva - ha aggiunto Battafarano - che speriamo possa abbracciare un pubblico davvero basto e che auspichiamo che come sempre possa richiamare a Cerveteri davvero tante persone». L'inizio degli spettacoli è fissato per le 21.30 e l'ingresso è gratuito fino a capienza massima consentita.

Gruppo Bandistico Cerite e banda musicale di Serradifalco insieme Protagonista, inoltre, nel carosello musicale di domenica ci sarà, oltre al Gruppo Bandistico Cerite, anche la banda musicale del Comune di Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, noto anche come il Paese delle Miniere e delle Tradizioni. La Banda di Serradifalco, dopo l’esibizione di Cerveteri proseguirà il proprio tour nel Lazio, in attesa di presenziare nella mattinata mercoledì 28 agosto all’udienza settimanale di Papa Francesco in Vaticano. «È un piacere poter ospitare all’interno della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti la banda musicale di un paese come Serradifalco riconosciuto come ‘Paese delle Tradizioni’ – ha detto il sindaco Elena Gubetti - eccellente padrone di casa, sarà il maestro Augusto Travagliati che accoglierà i colleghi della banda siciliana e che in queste settimane ha curato i dettagli che consentiranno a questi straordinari musicisti di esibirsi a Cerveteri. La musica è anche e soprattutto questo: unione, conoscenza e amicizia. Sarà davvero un bel momento vedere la nostra banda e quella ‘dell’Associazione Musicale Aldo Lalumia’ sfilare insieme».

